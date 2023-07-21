Новак пообещал стабилизацию цен на бензин после окончания ремонта НПЗ

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что предложение топлива на бирже вырастет в ближайшее время. По его словам, многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) возобновляют работу после ремонта, поэтому цены на бензин скоро стабилизируются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На АЗС ситуация и с бензином, и с дизельным топливом на уровне инфляции… Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась»,— сказал вице-премьер ТАСС. При этом он отметил, что ряд НПЗ перенесли плановые ремонтные работы на более поздний срок. «Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно объемы поступления топлива на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется»,— заверил Александр Новак.

Из-за роста экспортной альтернативы и малого предложения на рынке 12 июля биржевая цена на бензин АИ-92 впервые в истории торгов превысила 62 тыс. руб. за тонну. Рекордные значения обновила и стоимость АИ-95 — до 62,46 тыс. руб. за тонну. Минэнерго и ФАС предложили увеличить минимальный норматив биржевых продаж бензина и дизельного топлива на 1 п. п. Это должно увеличить объем предложения топлива на внутреннем рынке и стабилизировать цены.

По данным Reuters, простой первичных мощностей на российских НПЗ в июле вырос на 38%. Совокупный простой увеличился из-за продления ремонта на Астраханском ГПЗ первичной установки на 27 дней, продления на Комсомольском НПЗ простоя первичной установки на 31 день, продления на Краснодарском НПЗ срока нахождения в резерве АВТ на 31 день.

Подробнее — в публикации «Ъ» «АЗС заправились ценами».

Анастасия Ларина