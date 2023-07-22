Въезда на Крымский мост в сторону Кубани ждут почти 500 автомобилей

Очереди на Крымский мост со стороны Тамани нет, в направлении Кубани — ждут въезда 436 транспортных средств, сообщает пресс-служба Крымского моста. По данным на 15:00, время ожидания составляет более часа.

По данным на 14:00, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра также не было, со стороны Керчи она составляла 315 транспортных средств. Тогда время ожидания составляло около часа.

Движение по Крымскому мосту сегодня, 22 июля, перекрывалось дважды. В Telegram-канале пресс-служба Крымского моста сообщала о перекрытиях в 10:24 и 12:54. Причины не указывались. Первый раз движение было восстановлено приблизительно через час, судя по времени поста в Telegram-канале, во второй — через десять минут.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Красногвардейском районе полуострова из-за атаки беспилотников произошла детонация на складе боеприпасов.

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Мария Федотова