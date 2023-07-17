Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП

На Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по мосту было остановлено. Известно, что пострадал ребенок. Причину произошедшего власти пока не сообщают, называя это «ЧП».

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы»,— написал Аксенов в Telegram.

Ближе к 7:00 утра Минтранс уточнил, что опоры Крымского моста целы. По данным ведомства, на данный момент установлено повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.

В 7:00 оперштаб Краснодарского края сообщил, что во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести.

Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросили воздержаться от поездок через Крымский мост. Власти Крыма пообещали оказать поддержку туристам. В министерстве курортов Крыма развернут координационный штаб. В Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб.

По данным «Яндекс.Карт», многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае: на трассе А-290 в районе Тамани пробка длиной в несколько километров. Также затруднено движение в обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде в районе Керчи движение свободно.

Корреспондент «Звезды» с места сообщил, что перед Крымским мостом остановили поезд, следующий с полуострова в Москву. При этом сотрудники железнодорожного транспорта сказали корреспонденту, что движение пока ограничено только по автомобильной части моста.

По данным Telegram-канала Baza, двое погибли, еще один человек пострадал. Telegram-канал Shot сообщает, что на мост пытаются проехать скорые. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в 4:00 утра в районе моста были слышны звуки взрывов.

С 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края регулярно образовывались пробки. Причины этого — туристический сезон, отсутствие авиасообщения, а также досмотр авто, который стал более тщательным после взрыва на мосту в октябре 2022 года.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, загорелись вагоны следующего за грузовиком поезда. Движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста было открыто в декабре.

Анастасия Ларина