Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной полосе

На Крымском мосту восстановлено движение по одной полосе в реверсивном режиме, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Перед запуском пролет дополнительно испытали.

«Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение»,— написал господин Хуснуллин в Telegram.

На время ремонта разработана схема организации движения по мосту. Оно будет осуществляться в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань—Керчь. Искусственное освещение на поврежденных пролетах организовано по временной схеме. В дальнейшем оно будет полностью восстановлено.

Как предает ТАСС, на момент открытия движения пробка перед мостом состоит из десятков машин.

Крымский мост вновь был подорван накануне, 17 июля. Он был поврежден с использованием беспилотных надводных аппаратов. Пострадала девочка, погибли ее родители. Возбуждено уголовное дело о теракте. Российские следователи обвинили в произошедшем спецслужбы Украины.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев