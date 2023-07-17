ЧП на Крымском мосту: двое погибших, движение остановлено. Главное

- Около четырех часов утра в понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через Крымский мост остановили из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.
- В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. По данным ведомства, на данный момент установлено повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.
- Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата. Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ (теракт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.
- Власти Крыма и Краснодарского края попросили воздержаться от поездок через мост. В Минтрансе подчеркнули, что для водителей доступны маршруты по новым регионам.
- По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка.
- Работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем остановлена.
- Около 9 утра железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту было возобновлено, поезд «Симферополь—Москва» отправился в сторону Краснодарского края, сообщил оперштаб Крыма.
- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что в городе достаточно бензина и продуктов, дефицита не будет.
- Разведуправление Украины прокомментировало ЧП. Крымский мост — «конструкция там излишняя», заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
обновлено 10:24