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Коммерсантъ FM
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обновлено 10:24

ЧП на Крымском мосту: двое погибших, движение остановлено. Главное

  • Около четырех часов утра в понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через Крымский мост остановили из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.
  • В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
  • Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. По данным ведомства, на данный момент установлено повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.
  • Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата. Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ (теракт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.
  • Власти Крыма и Краснодарского края попросили воздержаться от поездок через мост. В Минтрансе подчеркнули, что для водителей доступны маршруты по новым регионам.
  • По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка.
  • Работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем остановлена.
  • Около 9 утра железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту было возобновлено, поезд «Симферополь—Москва» отправился в сторону Краснодарского края, сообщил оперштаб Крыма.
  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что в городе достаточно бензина и продуктов, дефицита не будет.
  • Разведуправление Украины прокомментировало ЧП. Крымский мост — «конструкция там излишняя», заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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