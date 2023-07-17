Минтранс предложил туристам маршрут через новые регионы после ЧП на Крымском мосту

Водители могут использовать наземный маршрут по дорогам присоединенных регионов в связи с закрытием движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам»,— говорится в сообщении ведомства.

Сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Причину произошедшего власти пока не сообщают, называя это «ЧП».

Глава Крыма вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым попросил воздержаться от поездок через мост. Власти Крыма пообещали оказать поддержку туристам: для этого министерстве курортов республики развернут координационный штаб.

По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка, очередь из авто также есть со стороны Крыма.

Анастасия Ларина