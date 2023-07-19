В ДНР разгрузили пробку в 13,5 тыс. машин из Крыма

На территории сухопутного коридора в Донецкой народной республике ранее образовалась пробка из 13,5 тыс. автомобилей из Крыма, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, очередь быстро «удалось растащить, перенаправить».

Господин Пушилин в интервью «России 24» сообщил, что большая пробка образовалась «вчера ночью». «К утру ситуация была полностью выравнена. Был упрощен режим административной границы, волонтеры предоставляли воду, продукты питания»,— сказал врио главы ДНР.

Из слов господина Пушилина неясно, после какого именно инцидента образовалась большая пробка: 17 июля был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров был атакован 28 беспилотниками, 19 июля на полигоне произошел пожар. Автомобильное движение по Крымскому мосту было восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме.

О ситуации вокруг Крымского моста — в материале «Ъ» «Ничто не вечно под мостом».

Леонид Уварчев