Восстановление Крымского моста может обойтись в 1–1,3 млрд рублей

Возведение дополнительного моста, который необходим для ремонта Крымского моста, займет два месяца. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Восстановление Крымского моста, по предварительным данным, обойдется в 1–1,3 млрд руб., заявил вице-премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из Тольятти. За два месяца мы его построим»,— рассказал вице-премьер во время «Открытого диалога» с российскими сенаторами. Временный мост будет длиной 250 м, поскольку с моря подойти к повреждениям невозможно.

Сейчас движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме. По словам Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности, сообщил он.

В результате атаки двух надводных беспилотников в ночь на 17 июля был поврежден пролет моста, еще один получил осевое смещение. Опоры остались целы. Погибла пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.

Подробности — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Анастасия Ларина