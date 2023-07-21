Утильсбор повышает ставки

С 1 августа параллельный импорт машин может потерять всякий смысл. Со следующего месяца увеличится ставка утилизационного сбора, в итоге массовые иномарки могут подорожать более чем на 300 тыс. руб., а премиальные модели прибавят свыше 1 млн руб. Причем изменения коснутся и физических лиц, которые нередко участвовали в параллельном импорте, — им придется платить такой же утильсбор, как компаниям. Исчезнут ли из продажи машины популярных брендов? Выяснял Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утилизационный сбор на практике почти не имеет никакого отношения к утилизации, говорят эксперты. Это прежде всего протекционистская мера, которая дает преференции местным производителям, а вот за иностранные бренды придется доплачивать. По подсчетам ассоциации «Российские автомобильные дилеры», цены вырастут на 5-10% при том, что средняя стоимость авто составляет выше 2,5 млн руб.

В качестве примера там приводят модель Jetta VA3 — это тот же Volkswagen Polo, но китайской сборки. Сейчас он продается за 2 млн руб., но утильсбор на него вырастет более чем на 100 тыс., до 306 тыс. руб. С учетом же слабого курса и дорогой логистики суммарный рост может превысить 200 тыс. руб.

Но сейчас для этого не время, подчеркивает Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин:

«Рынок по сравнению с прошлым годом поднялся, но он еще не достиг и половины среднего уровня, который был до 2022-го.

И в этот момент, когда нет особого предложения на рынке, тем более недорогих автомобилей, это будет повышать стоимость иномарок и снижать их доступность. Цены еще вырастут на 5-10%».

Минпромторг, очевидно, уже сформировал для себя пул производителей, которым будут компенсировать сбор. На одном только заводе «Автотор» в Калининграде сейчас выпускаются машины трех брендов, а в планах увеличить число партнеров до 20. АвтоВАЗ, в свою очередь, возобновил сборку Lada Vesta.

Локализовано производство в России и у некоторых китайских компаний. А привычные BMW, Volkswagen или Toyota останутся для тех, кто готов платить, либо дилерам и импортерам придется снижать маржу, заметил соучредитель автосалона «Долавто» Сергей Климов:

«Первой реакцией будет рост цен, а дальше, если произойдет серьезное падение спроса, производителям придется чуть-чуть поступиться. Не думаю, что с дилерами им придется разделить расходы, потому что, если мы говорим про средний сегмент, то там не очень-то много последние зарабатывают. Сейчас-то рынок производителя, у них маржинальность намного выше, а у дилера — 3-5%, им двигаться особо некуда».

При этом повышение утильсбора еще и осложнит жизнь физическим лицам, особенно тем, кто завозил машины по параллельному импорту под заказ для дилеров. По новым правилам прежняя ставка от 3,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. с небольшим действительна, только если человек пригоняет не больше одной машины в год. В противном случае, платеж будет таким же, как и у юрлица.

Но для россиян, которые не готовы отказываться от привычных брендов, варианты остаются, отметил эксперт по автоподбору Артур Брума:

«Схема эта работала и 10 лет назад, когда автомобили таможились на третье лицо. Человек, который возит иномарки, делает это через генеральные доверенности, например, от родственников, знакомых, да просто от студентов из общежития.

Фактический исполнитель — это одно лицо, де-юре владелец и заказчик — другое. Все равно дилер просто не найдет в таком количестве людей, на которых можно растаможивать автомобили, а потом осуществлять их комиссионную продажу».

В целом никто из участников рынка от повышения утильсбора радости не испытывает. Некоторые собеседники “Ъ FM” отмечают, что все это выглядит особенно комично на фоне того, что сами чиновники не могут договориться о том, когда же они пересядут на отечественные автомобили, но зато за россиян все уже решено.

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