АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Granta, оснащенной антиблокировочной системой тормозов (ABS).

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Фото: АвтоВАЗ Lada Granta

Фото: АвтоВАЗ

Как отмечает российский автопроизводитель, система ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Стоимость автомобилей с антиблокировочной системой тормозов составляет от 772,5 тыс. руб.

Напомним, в июне 2022 года АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada Granta 2022 модельного года, которые были лишены подушек безопасности и ABS. Подушки безопасности вернулись в оснащение модели в августе прошлого года.

Максим Вершинин

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