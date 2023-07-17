Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Granta, оснащенной антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Lada Granta

Lada Granta

Фото: АвтоВАЗ

Lada Granta

Фото: АвтоВАЗ

Как отмечает российский автопроизводитель, система ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Стоимость автомобилей с антиблокировочной системой тормозов составляет от 772,5 тыс. руб.

Напомним, в июне 2022 года АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada Granta 2022 модельного года, которые были лишены подушек безопасности и ABS. Подушки безопасности вернулись в оснащение модели в августе прошлого года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...