Япония может запретить экспорт в РФ машин с объемом двигателя более 1,9 л

Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, сообщает газета «Иомиури» со ссылкой на источники. По их словам, решение одобрят в июле, и оно может вступить в силу уже в начале августа. Японские власти также хотят полностью запретить поставки в Россию электромобилей и гибридов.

По данным издания, в 2022 году поддержанные автомобили были основным товаром японского экспорта в РФ — на них пришлось 26% от общего объема экспорта. В прошлом году в РФ были поставлены порядка 200 тыс. поддержанных машин стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд). После ужесточения санкций экспорт будет ограничен малолитражными автомобилями, и его размер в денежном выражении упадет до 100 млрд иен ($720 млн).

Санкции вводят в ответ на российскую военную операцию на Украине. С апреля 2022 года Япония прекратила экспорт в Россию автомобилей премиум класса. В январе 2023-го Япония запретила экспорт вакцин и медоборудования. В феврале она включила в санкционный список 48 физических и 73 юридических лица из РФ. С апреля запрещен экспорт из Японии в Россию стали, беспилотников, компонентов для авиации. В конце мая Япония включила в санкционный список 17 физических лиц и 78 организаций из России, экспортные ограничения коснулись в том числу «МегаФона» и КамАЗа.

О последствиях санкций — в материале «Ъ FM» «Японские авто катятся к эмбарго».

Лаура Кеффер