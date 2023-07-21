В Крыму опровергли слухи о проблемах с топливом

В Крыму нет проблем с бензином, в ближайшее время полуостров получит 60 вагонов топлива, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе»,— написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, за истекшие сутки в Республику Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций.

Советник главы региона Олег Крючков заявил, в свою очередь, что все сообщения в соцсетях о введение талонов — украинские вбросы и фейки.

Ранее власти Севастополя сообщили о перебоях в поставках бензина, однако подчеркнули, что дефицита топлива в городе нет.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно со стороны Крыма. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе.

Александр Дремлюгин, Симферополь