Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму опровергли слухи о проблемах с топливом

В Крыму нет проблем с бензином, в ближайшее время полуостров получит 60 вагонов топлива, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе»,— написал министр в своем Telegram-канале.

По его словам, за истекшие сутки в Республику Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций.

Советник главы региона Олег Крючков заявил, в свою очередь, что все сообщения в соцсетях о введение талонов — украинские вбросы и фейки.

Ранее власти Севастополя сообщили о перебоях в поставках бензина, однако подчеркнули, что дефицита топлива в городе нет.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно со стороны Крыма. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...