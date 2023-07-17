Перед Крымским мостом организовали дополнительные парковки

Водителей, ехавших к Крымскому мосту со стороны Кубани, направляют на накопительные парковки, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Для тех, кто ехал в Крым на личном транспорте и решил пока не отправляться по сухопутному маршруту, открыты три накопительные парковки. Там обеспечим все необходимое для ожидания»,— написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с терактом на Крымском мосту. Людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту, обещают как можно скорее организовать помощь.

В ночь на 17 июля Крымский мост повредили ударами украинских надводных беспилотников. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации. По данным Минтранса, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Александр Дремлюгин, Симферополь