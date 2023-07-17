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Хуснуллин: двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят в сентябре, по второй стороне — в ноябре

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании, посвященном взрыву на Крымском мосту с президентом Владимиром Путиным, сообщил, что двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — в ноябре.

По словам господина Хуснуллина, 17 июля, до 00:00 мск, планируется завершить укрепление опоры моста и запустить движение в тестовом режиме, а затем начать по одной полосе в реверсивном режиме запускать легковые машины.

«Предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне — к 1 ноября»,— сказал он (цитата по ТАСС).

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«Строители и проектировщики проводят обследование полноценное. Значит, работают водолазы. Могу сообщить, что, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего, опоры в нормальном состоянии»,— сообщил также вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, движение на автомобильной части пока приостановлено.

Автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток, сообщил Марат Хуснуллин. «До 12 часов закончим все эти работы, Владимир Владимирович, и запускаем сначала легковые машины 3 т, потом запускаем машины 5 т. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном движении пропускать легковые машины»,— заявил господин Хуснуллин (цитата по ТАСС).

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По данным на 19:00, которые публикует оперштаб Кубани, на подъездах к Крымскому мосту пробки отсутствуют. «Экипажи ДПС информируют водителей о невозможности проезда в этом направлении»,— сообщает оперштаб.

Подробнее о теракте читайте в публикации «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

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