Крымский мост второй раз за день закрывали из-за воздушной тревоги

Крымский мост был временно закрыт для движения, там объявляли сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил в Telegram оперштаб Крыма, не приведя подробностей. Движение по мосту возобновили в течение 12 минут.

Ранее сегодня, 20 июля, на мосту объявляли воздушную тревогу, но она была частью учений войск ПВО. По данным пресс-службы моста, по состоянию на 22:00 в очереди на мосту со стороны Тамани было 450 транспортных средств, ожидание составляло более двух часов. В очереди со стороны Керчи стояли 240 транспортных средств, ожидание — около часа.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в произошедшем Украину. Ночью 18 июля автомобильное движение по мосту восстановили по одной полосе.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лаура Кеффер