Глава Крыма попросил воздержаться от поездок через Крымский мост после нового ЧП

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост. Ранее движение через мост было остановлено. Причину произошедшего власти пока не сообщают, называя это «ЧП».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы»,— написал Сергей Аксенов в Telegram.

Советник главы Крыма Олег Крючков пообещал оказать необходимую поддержку туристам. «В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка»,— написал Олег Крючков в Telegram.

По данным Baza, один из пролетов моста обрушился: двое погибли, один человек пострадал. По данным Shot, на мост пытаются проехать скорые.

Анастасия Ларина