Кондратьев: на Кубани 750 легковых автомобилей ждут возможности проехать в Крым

Со стороны Краснодарского края ожидают возможности проезда в Крым водители и пассажиры 750 легковых автомобилей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в этих машинах находятся в основном жители Крыма, которые едут домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вениамин Кондратьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас 750 автомобилей, которые ожидают решения о проезде через мост. Прошу, если решение в течение суток принято не будет о проезде по Крымскому мосту, поддержать возможность переправы этих автомобилей через паромную переправу»,— заявил господин Кондратьев на совещании у президента Владимира Путина, посвященном ситуации вокруг Крымского моста (цитата по ТАСС).

Господин Путин во время совещания на просьбу губернатора никак не отреагировал.

Автомобили, ехавшие к Крымскому мосту со стороны Кубани, направляют на организованные накопительные парковки. Для водителей также доступны сухопутные маршруты через новые регионы.

Сегодня, 17 июля, по данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост атаковали два украинских морских беспилотника, что привело к повреждению автодорожной составляющей моста.

Подробнее о теракте читайте в публикации «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Мария Федотова