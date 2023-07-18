Армения подогнала автомобили

Армения резко нарастила поставки машин в Россию: с января 2023-го экспорт автомобилей увеличился до $180 млн против $800 тыс. годом ранее, пишет Financial Times. Это при том, что в стране нет своего производства. Собеседники “Ъ FM” говорят, что привезти оттуда можно любые иномарки, в том числе и азиатские. Спрос на них может дополнительно увеличиться на фоне сообщений о том, что Япония собирается запретить поставки моделей в Россию с объемом двигателя более 1,9 л. Насколько востребованы эти машины? И останутся ли другие каналы поставок? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Аналогичный запрет на поставку машин с объемом двигателя 1,9 л и выше ЕС принял месяц назад в рамках 11-го пакета санкций. Поэтому планы японских властей выглядят вполне логично, и, скорее всего, это будет чувствительная мера, говорят собеседники “Ъ FM”. Ведь пропасть могут, в том числе внедорожники Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero, а еще некоторые модификации Toyota Camry.

При этом, по данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие россияне в два раза увеличили импорт японских машин, по сравнению с прошлым годом, до 130 тыс. штук. Почти все они с пробегом.

Спросом пользовались именно внедорожники с большим объемом двигателя, подчеркнул гендиректор компании Price Auto из Владивостока Сергей Филатов:

«На Дальнем Востоке и впоследствии уже по всей России расходятся именно японские подержанные автомобили. То есть мы, так сказать, своего рода утилизационный рынок, который забирает себе эти машины. Вместе с тем в основном возраст таких иномарок — три-пять лет, так как в России за них взимается наименьшая таможенная стоимость.

Самые популярные модели — это стандартные Toyota, Nissan и Honda. Обычно их цена составляет в районе 1,5 млн руб.

В перспективе очень многие рассматривают либо кроссоверы, либо даже микроавтобусы из Японии».

Главная проблема для российского авторынка заключается в том, что сейчас Евросоюз стремится перекрыть поставки товаров через третьи страны. Но пока это больше влияет на импорт запчастей, а не машин, которые активно завозят, например, через Армению.

Как отмечает Financial Times, кавказская республика нарастила экспорт авто в Россию с $800 тыс. год назад до $180 млн. Это при том, что своего производства там нет. Зато Армения быстро возмещает НДС, что делает ее привлекательной для предпринимателей, заметил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян. По его словам, ее расположение позволяет завозить машины не только из западных стран, но и из той же Японии, хотя для этого есть и более удобные хабы:

«Достаточное число иномарок, в том числе японских, в основном попадают через Объединенные Арабские Эмираты. Именно там идет распределение. Из ОАЭ практически нет смысла везти через Армению. Можно доставлять автомобили в столицу Казахстана, в Киргизию и так далее.

Через Армению идут в основном западные марки, американские, европейские, в основном немецкие и английские бренды».

При этом, по оценкам собеседников “Ъ FM”, примерно 70% поставляемых из Армении машин подержанные. Так исторически сложилось из-за того, что там много компаний закупают авто через иностранные аукционы.

Тех же «японцев» без труда можно привести и через Китай. Оттуда, например, в Санкт-Петербург с недавних пор стали завозить машины Honda, рассказал главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов:

«В городе дилер Honda открыл центр, который предлагает новые автомобили. Интересно, что они китайского происхождения, то есть собраны на заводе в КНР. Таким образом непонятно, как власти Японии будут контролировать подобные поставки. Мне кажется, никак.

То есть в современном автомобилестроении место сборки не играет какой-то решающей роли, поскольку системы автоматизации настолько выстроены, что и качество везде примерно одинаковое».



Так что в нынешних условиях переориентация на китайский автопром, скорее, неизбежность. Эксперты говорят, что этот процесс уже активно идет даже в регионах, где традиционно были востребованы машины европейских брендов. Впрочем, участники рынка полагают, что автопроизводителям из КНР нужно еще хотя бы два-три года, чтобы укрепить свои позиции в России.

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Владислав Викторов, Светлана Белова