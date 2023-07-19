АЗС заправились ценами

Цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на бирже продолжают бить рекорды. Так, цена АИ-92 в европейской части РФ превысила предельный уровень, при сохранении выше которого в течение месяца нефтекомпании лишатся многомиллиардных выплат по демпферу. На июльский демпфер, вероятнее всего, рост цен уже не повлияет. Тем временем рост биржевых цен начинает в возрастающей степени транслироваться в розничные: по данным Росстата, рост стоимости бензина с начала года уже превысил инфляцию за аналогичный период, чего пытались не допустить регуляторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Стоимость основных марок бензина на бирже СПбМТСБ установила новые рекорды. Так, 19 июля АИ-95 подорожал на 1,25%, до 68,07 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — на 1,49%, до 62,46 тыс. руб. за тонну, вплотную приблизившись к цене отсечения, при сохранении которой в среднем за месяц нефтекомпании перестают получать субсидии по демпферу. В 2023 году этот уровень зафиксирован на отметке 62,59 тыс. руб. за тонну. По данным СПбМТСБ, 19 июля стоимость АИ-92 в европейской части России превысила этот предел, увеличившись на 1,84%, до 62,65 тыс. руб. за тонну. В то же время АИ-95 подорожал на 1,32%, до 68,14 тыс. руб. за тонну.

Маловероятно, что нефтекомпании лишатся демпферных субсидий уже за июль: чтобы это произошло, необходимо, чтобы стоимость АИ-92 сохранялась на уровне около 68 тыс. руб. за тонну до конца месяца. Нефтекомпаниям было бы крайне невыгодно лишаться этой субсидии, которая в июне составила 76 млрд руб., так как она позволяет НПЗ, поставляющим топливо на внутренний рынок, оставаться рентабельными. Демпфер по бензину за июль, по оценкам одного из собеседника “Ъ”, ожидается на уровне 25 тыс. руб. за тонну, благодаря чему сохраняется высокий уровень крэк-спредов (разница в цене нефтепродуктов и нефти).

По словам собеседников “Ъ”, стремительное подорожание стоимости топлива с весны было вызвано намерениями Минфина сократить выплаты по демпферу вдвое, ремонтами на НПЗ, увеличением потребления, а также ростом поставок за рубеж.

Предполагалось, что с июня оптовые цены на топливо по мере завершения профилактических ремонтов на НПЗ начнут стабилизироваться. Но, несмотря на восстановление производства, предотвратить увеличение котировок не удалось, чему способствовали ослабление рубля и рост нефтяных котировок.

Высокие цены в опте спровоцировали подорожание топлива на АЗС, а рост цен на топливо уже превышает накопленную инфляцию. Так, по данным Росстата, к середине июля цены на заправках выросли на 3,6% по сравнению с началом года при накопленной инфляции в 3,15%. Цены на заправках растут гораздо медленнее оптовых котировок, в результате АЗС накапливают убытки при продаже бензина. Особенно чувствительны к этому независимые АЗС, чей бизнес целиком зависит от стоимости топлива у НПЗ. Эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов отмечает, что ситуация с предложением в августе может ухудшиться, так как часть НПЗ планируют начать ремонты.

В Минэнерго пояснили, что, «поскольку цены на топливо не регулируются государством, возможны незначительные колебания как оптовых, так и розничных цен в отдельные месяцы, что в целом характерно для экономики с рыночным ценообразованием». При этом в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в рамках инфляции, полагают в министерстве. Там отметили, что нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта.

Александр Новак, вице-премьер РФ, 13 июля: «Для нас конечным результатом является, чтобы для потребителей на заправках цены не росли выше инфляции. Сейчас мы строго следим, и эта ситуация ровная, то есть цены не растут».

До сих пор усилия регуляторов по стабилизации рынка не принесли существенных результатов. ФАС грозила нефтекомпаниям антимонопольными делами, если те не увеличат предложение на рынке. Служба изначально предложила увеличить норматив обязательных продаж бензина на срочном рынке биржи на 1% от производства, но собеседники “Ъ” не уверены в том, что эта мера исправит положение. Более того, против такой меры выступают нефтекомпании. По мнению одного из собеседников “Ъ”, целесообразно увеличить норматив не на срочном, а на спотовом рынке. По его утверждению, именно такой подход обсуждался на совещании у вице-премьера Новака в конце июня. Одновременно правительство поручило проработать идею квотирования экспорта бензина. По данным “Ъ”, 19 июля на биржевом комитете ФАС регуляторы в жесткой форме призвали нефтекомпании увеличить производство.

Дмитрий Козлов