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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ ввел санкции против трех завысивших цены дилеров

Представитель АвтоВАЗа сообщил «РИА Новости», что компания ввела коммерческие санкции против московских дилеров «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» из-за завышения ими цен на автомобили Lada. По данным агентства, санкции были применены по результатам проверки в отношении дилеров, организованной в июне.

«РИА Новости» сообщает, что поводом для проверки дилеров стали публикации СМИ о завышении цен на Lada Vesta NG. Какие именно коммерческие санкции были применены в отношении дилеров — не сообщается, при этом представитель АвтоВАЗа уточнил, что речь идет не только о штрафах.

10 июля РБК сообщал, что стоимость обновленной Lada Vesta NG снова соответствует заявленной заводом цене, после того как глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал отрезать продавцов от поставок новой модели, если цены в салонах будут выше заводских. Тогда стоимость модели в шоурумах соответствовала рекомендованным 1 239 900 руб., а некоторые продавцы были «готовы продать автомобиль на 30 тыс. руб. дешевле официальной рекомендованной цены».

Полина Мотызлевская

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