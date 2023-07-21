Китайские бульдозеры гребут под себя

Продажи и выпуск дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники в РФ продолжают расти. Но российские игроки недовольны тем, что в абсолютном выражении отгрузки на внутренний рынок проседают по ряду сегментов из-за экспансии техники из Китая. В «Росспецмаше» предлагают существенно повысить утильсбор на спецтехнику в обмен на гарантии выпуска со стороны локальных производителей, хотя не все на рынке видят в этом механизм защиты внутреннего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии выросли на 21%, до 37 млрд руб., сообщает «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% объема производимой в РФ техники). При этом выпуск вырос на 31%, до 44 млрд руб. В количественном выражении в январе—июне выросли отгрузки экскаваторов (в 3,3 раза), кранов-трубоукладчиков (в 3,1 раза), мини-погрузчиков (на 25%), катков (на 21%), кранов-манипуляторов (на 21%) и фронтальных погрузчиков (на 5%). В то же время сократились в первом полугодии продажи автогрейдеров (на 38%), экскаваторов-погрузчиков (на 21%), а также гусеничных бульдозеров (на 15%).

В «Росспецмаше» связывают снижение отгрузок в ряде сегментов с резким ростом импорта, «который носит агрессивный характер». «За шесть месяцев рост зарубежных поставок в Россию в количественном выражении составил 76%. По таким ключевым сегментам, как автокраны, грейдеры, экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, импорт вырос в разы»,— говорят там. В Минпромторге отмечают, что доля российской продукции на рынке по итогам пяти месяцев составляет 16%, при этом в сегменте автогрейдеров — 19%, а в сегменте бульдозеров — 25%. «Росспецмаш» предлагает сформировать «механизм оперативного и значительного увеличения ставок утилизационного сбора и их гарантированного поэтапного роста», в то время как «отечественные производители возьмут на себя обязательства по достижению целевых показателей по увеличению объема выпуска и рыночной доли». Кроме того, там видят необходимость локализации иностранных игроков в РФ, в том числе в рамках специнвестконтракта, «допустив к участию не более одного-двух иностранных производителей по каждому виду машин в зависимости от уровня развития отечественного производства».

Гендиректор «Четра» Владимир Антонов отмечает, что по основному продукту завода — гусеничным промышленным бульдозерам — рынок в январе—мае рос. Он объясняет это массовым импортом дешевой китайской техники, тогда как из отечественных игроков «только "Четра" показывает положительную динамику». Компания за этот период увеличила отгрузку бульдозеров на 10%. Доля китайской бульдозерной техники на рынке увеличилась почти в два раза и превысила 70%, продолжает господин Антонов. Отвечая на вопрос, нужно ли повышение утильсбора на спецтехнику для защиты рынка, он отметил: «Между утилизационным сбором и защитой рынка мы не видим зависимости».

В UMG СДМ говорят, что компания наращивает объемы выпуска. «Предположительно, общий рост производства и продаж составит до 50%. В настоящий момент готовим к отгрузке крупную партию гусеничных экскаваторов E225C для одной из крупнейших компаний страны»,— отмечают там. Однако в компании также видят увеличивающуюся конкуренцию на рынке: «Достаточно большое количество китайских производителей сегодня заходят на наш рынок, это касается в том числе автогрейдеров, перегружателей, экскаваторов, фронтальных погрузчиков».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что рынок дорожно-строительной и спецтехники восстанавливается — «стройка активно идет, это оказывает позитивное влияние на рынок». Он также констатирует, что происходит процесс импортозамещения, тогда как иностранная техника дорожает на фоне слабеющего рубля, что становится драйвером локального производства. В то же время компании из Китая «довольно агрессивно» наращивают поставки, сдерживая цены. Нынешнее ослабление рубля, по его мнению, будет тормозить экспансию китайских игроков, но катастрофично на их поставках в Россию не скажется.

Ольга Никитина