Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайские бульдозеры гребут под себя

Рост продаж российской спецтехники сдерживает импортная

Продажи и выпуск дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники в РФ продолжают расти. Но российские игроки недовольны тем, что в абсолютном выражении отгрузки на внутренний рынок проседают по ряду сегментов из-за экспансии техники из Китая. В «Росспецмаше» предлагают существенно повысить утильсбор на спецтехнику в обмен на гарантии выпуска со стороны локальных производителей, хотя не все на рынке видят в этом механизм защиты внутреннего рынка.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии выросли на 21%, до 37 млрд руб., сообщает «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% объема производимой в РФ техники). При этом выпуск вырос на 31%, до 44 млрд руб. В количественном выражении в январе—июне выросли отгрузки экскаваторов (в 3,3 раза), кранов-трубоукладчиков (в 3,1 раза), мини-погрузчиков (на 25%), катков (на 21%), кранов-манипуляторов (на 21%) и фронтальных погрузчиков (на 5%). В то же время сократились в первом полугодии продажи автогрейдеров (на 38%), экскаваторов-погрузчиков (на 21%), а также гусеничных бульдозеров (на 15%).

В «Росспецмаше» связывают снижение отгрузок в ряде сегментов с резким ростом импорта, «который носит агрессивный характер». «За шесть месяцев рост зарубежных поставок в Россию в количественном выражении составил 76%. По таким ключевым сегментам, как автокраны, грейдеры, экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, импорт вырос в разы»,— говорят там. В Минпромторге отмечают, что доля российской продукции на рынке по итогам пяти месяцев составляет 16%, при этом в сегменте автогрейдеров — 19%, а в сегменте бульдозеров — 25%. «Росспецмаш» предлагает сформировать «механизм оперативного и значительного увеличения ставок утилизационного сбора и их гарантированного поэтапного роста», в то время как «отечественные производители возьмут на себя обязательства по достижению целевых показателей по увеличению объема выпуска и рыночной доли». Кроме того, там видят необходимость локализации иностранных игроков в РФ, в том числе в рамках специнвестконтракта, «допустив к участию не более одного-двух иностранных производителей по каждому виду машин в зависимости от уровня развития отечественного производства».

Гендиректор «Четра» Владимир Антонов отмечает, что по основному продукту завода — гусеничным промышленным бульдозерам — рынок в январе—мае рос. Он объясняет это массовым импортом дешевой китайской техники, тогда как из отечественных игроков «только "Четра" показывает положительную динамику». Компания за этот период увеличила отгрузку бульдозеров на 10%. Доля китайской бульдозерной техники на рынке увеличилась почти в два раза и превысила 70%, продолжает господин Антонов. Отвечая на вопрос, нужно ли повышение утильсбора на спецтехнику для защиты рынка, он отметил: «Между утилизационным сбором и защитой рынка мы не видим зависимости».

В UMG СДМ говорят, что компания наращивает объемы выпуска. «Предположительно, общий рост производства и продаж составит до 50%. В настоящий момент готовим к отгрузке крупную партию гусеничных экскаваторов E225C для одной из крупнейших компаний страны»,— отмечают там. Однако в компании также видят увеличивающуюся конкуренцию на рынке: «Достаточно большое количество китайских производителей сегодня заходят на наш рынок, это касается в том числе автогрейдеров, перегружателей, экскаваторов, фронтальных погрузчиков».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что рынок дорожно-строительной и спецтехники восстанавливается — «стройка активно идет, это оказывает позитивное влияние на рынок». Он также констатирует, что происходит процесс импортозамещения, тогда как иностранная техника дорожает на фоне слабеющего рубля, что становится драйвером локального производства. В то же время компании из Китая «довольно агрессивно» наращивают поставки, сдерживая цены. Нынешнее ослабление рубля, по его мнению, будет тормозить экспансию китайских игроков, но катастрофично на их поставках в Россию не скажется.

Ольга Никитина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...