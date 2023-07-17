На границе между Херсонской областью и Крымом ускорят досмотр после ЧП на Крымском мосту

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обсудил с главой Крыма теракт на Крымском мосту. По словам господина Сальдо, прорабатывается возможность направления части туристического потока через пункт пропуска Армянск. Им могли бы воспользоваться туристы, направляющиеся на восточное побережье Крыма, уточнил он.

Губернатор заверил, что присоединенные к РФ регионы «по полной включатся в организацию движения для людей в Крым по сухопутному маршруту вдоль азовского побережья, альтернативному Крымскому мосту». «Херсонская область готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока... Будут приняты меры для ускорения досмотра людей и машин»,— написал Владимир Сальдо в Telegram.

ЧП произошло сегодня, 17 июля, рано утром. Минтранс говорил, что было повреждено дорожное полотно. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что мост атаковали два беспилотных надводных аппарата, возбуждено дело о теракте. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь находится в реанимации. Власти Крыма обвинили в инциденте Киев. Украинские СМИ пишут, что к ЧП причастны СБУ и украинский флот, а атаку якобы организовали с помощью надводных дронов.

Лаура Кеффер