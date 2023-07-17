Минтранс: опоры Крымского моста целы, повреждено дорожное полотно на пролетах

Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста. По данным ведомства, на данный момент установлено повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма. Сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение через мост остановили из-за ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Причину произошедшего власти пока не сообщают, называя это просто «ЧП».

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор»,— сообщило ведомство в Telegram. В Минтрансе подчеркнули, что обследование состояния моста продолжается.

По данным «Яндекс.Карт», у моста со стороны Краснодарского края — пробка длиной около 3 км. Работа паромной переправы между полуостровом и Краснодарским краем приостановлена. Минтранс предложил туристам использовать автомобильный маршрут через новые регионы.

Власти Крыма пообещали оказать поддержку туристам. Координационный штаб будет развернут в министерстве курортов Крыма.

Анастасия Ларина