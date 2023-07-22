На Крымском мосту остановлено движение

Движение автотранспорта на Крымском мосту в обоих направлениях временно перекрыто, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». О причинах остановки движения не сообщается.

По состоянию на 22 июля 10:00 по МСК сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

21 июля в 17:00 по МСК со стороны Керчи в очереди стояли 800 машин. За два часа их количество сократилось до 300, а еще через час — до 120. К 21 часу 21 июля затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не было.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в происшедшем Украину. Ночью 18 июля автомобильное движение по мосту восстановили по одной полосе. 22 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью украинской армии, которая «должна быть нейтрализована».