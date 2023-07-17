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Коммерсантъ FM
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В Кисловодске уволили водителя, который выгнал из маршрутки мать военного, поругавшуюся с украинкой

В Кисловодске в общественном транспорте мать военнослужащего, участвующего в военной операции на Украине, «вступила в перепалку» с женщиной, которая разговаривала по телефону на украинском языке. Водитель маршрутки выгнал мать военного, после чего он был уволен перевозчиком. О случившемся рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Как рассказал мэр у себя в Telegram, инцидент произошел в маршрутке в центре Кисловодска. Мать военнослужащего сделала замечание сидящей рядом женщине, которая на украинском языке вела обсуждение по телефону и «осуждала события спецоперации».

«Через несколько минут у женщин завязалась словесная перепалка, в которую вступил водитель маршрутки, оскорбив мать бойца и потребовав, чтобы женщина немедленно вышла на улицу»,— рассказал мэр.

По его словам, горожане обратились к нему «с просьбой разобраться». После этого водителя уволили. В канале мэра также опубликовано видео с автоперевозчиком, который рассказывает на камеру, что он «всегда за то, чтоб помогать нашей армии». Евгений Моисеев заявил, в ближайшее время он отправит на фронт «Газель» для российских солдат.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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