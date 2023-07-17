Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила свою работу, приостановленную утром из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Росморречфлот уточнил, что переправа начала работу в 10:00 мск. По его данным, «гидрометеорологические условия благоприятны для судоходства».

ЧП произошло сегодня, 17 июля, утром. По данным Минтранса, повреждено дорожное полотно. Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост атаковали два беспилотных надводных аппарата, возбуждено дело о теракте. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь находится в реанимации.

Лаура Кеффер