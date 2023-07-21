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Коммерсантъ FM
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Крымский мост со стороны полуострова пытаются проехать более полутысячи авто

На Крымском мосту со стороны Керчи пытаются выехать более 500 автомобилей, сообщили в оперштабе Республики Крым.

По данным на 11.00 в очереди со стороны Керчи ожидает проезда 520 транспортных средств.

Со стороны Тамани, отмечают специалисты, пробка за последний час уменьшилась вдвое, до 120 автомобилей.

Напомним, в начале этой недели Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно. Сейчас на мосту, который обещают отремонтировать осенью, организовано реверсивное движение по одной полосе. Власти Крыма и Севастополя призывают автомобилистов использовать маршрут через новые территории.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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