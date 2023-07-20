Биржевые цены АИ-92 и АИ-95 вновь обновили рекорды

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекордные значения. Цена АИ-92 увеличилась на 2,03%, до 63 924 руб. за тонну, АИ-95 — на 1,26%, до 69 002 руб.

Летнее дизельное топливо подорожало на 2,37%, до 56 681 руб. за тонну. Стоимость мазута увеличилась на 1,84% и составила 22 253 руб., авиакеросина — на 0,18%, до 65 462 руб. за тонну. Между тем опустилась цена на сжиженные углеводородные газы — до 20, 817 руб. за тонну (+4,18%).

На фоне увеличения цен Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали акты об увеличении на 1 п. п. минимального норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива.