В очереди на Крымском мосту скопилось 560 машин

В очереди на Крымском мосту в обоих направлениях скопилось 550 транспортных средств, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». По состоянию на сегодня, 21 июля, на 10:00 со стороны Тамани — 250 машин, со стороны Керчи — 310, ожидание в обоих направлениях около часа.

На данный момент легковые автомобили выстраиваются в очередь для проезда с разных сторон моста по одной открытой полосе.

Вчера, 20 июля, Крымский мост закрывали дважды из-за сигналов воздушной тревоги, одна из которых была частью учений войск ПВО. 17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в произошедшем Украину. Ночью 18 июля автомобильное движение по мосту восстановили по одной полосе.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Полина Мотызлевская