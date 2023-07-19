РОАД: 70% автомобилей Lada Vesta NG приходят к дилерам в недокомплекте

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что около 70% автомобилей Lada Vesta NG от «АвтоВАЗа» приходят к дилерам недоукомплектованными. У поступающих в дилерские центры машин, по его словам, не хватает кнопок ГЛОНАСС и рамок щитка приборов. В «АвтоВАЗе» ответили, что не комментируют заявления «далеких от деятельности завода лиц».

Алексей Подщеколдин на пресс-конференции РОАД сказал, что дилеры не могут продавать клиентам некомплектные автомобили, которые хранятся у них на площадках, и ждут поставки необходимых деталей от «АвтоВАЗа», передает Autonews.

После, по словам господина Подщеколдина, сотрудники автосалонов вынуждены самостоятельно устанавливать на Lada Vesta NG кнопки ГЛОНАСС и рамки щитка приборов. В итоге такие машины, как отметил господина Подщеколдин, реализуются только через один-два месяца.

«Новые Lada Vesta NG есть в необходимом количестве в официальных дилерских центрах Lada. Возникающие сложности с поставками отдельных компонентов оперативно решаются. Данная ситуация не влияет на отгрузки готовых автомобилей»,— cообщили в «АвтоВАЗе».

Александр Кислов