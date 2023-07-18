После открытия реверсивного движения на Крымском мосту образуются пробки

Несмотря на открытие реверсивного движения, на Крымском мосту начали образовываться пробки. Сейчас с каждой стороны моста в очереди стоят около сотни автомобилей. Об этом сообщается на Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«11:00: в очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств, время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств, время ожидания более часа»,— говорится в сообщении канала.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два надводных беспилотника. Повреждения получила автодорожная часть. Погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело о теракте. Реверсивное движение на мосту открыли сегодня ночью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Анастасия Ларина