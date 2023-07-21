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Коммерсантъ FM
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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отправил в простой половину штата

Головной завод Hyundai в Санкт-Петербурге отправил в простой до 31 июля 476 человек, что составляет примерно половину штата предприятия. Кроме того, до 31 июля в простой отправлены 53 сотрудника завода по производству двигателей Hyundai WIA, который также расположен в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС петербургский Центр занятости населения. Пресс-служба Hyundai подтвердила агентству эту информацию.

«ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" уведомило cлужбу занятости о простое по 31 июля 2023 года 476 человек (примерно половина штатной численности предприятия). О планах по сокращению персонала на данный момент предприятие cлужбу занятости не уведомляло. С предприятием ведется постоянное взаимодействие. При изменении ситуации карьерные консультанты готовы подобрать сотрудникам новое место работы и предложить программы бесплатного обучения»,— говорится в заявлении Центра занятости.

Головной завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил производство в марте 2022 года. В компании пояснили, что решение принято из-за проблем с поставкой комплектующих в Россию. Петербургская «Фонтанка» писала со ссылкой на источники, что на заводе планируют сократить до 80% сотрудников. До начала сокращений там работали 2,5 тыс. человек.

В декабре «Ведомости» сообщали, что на предприятии возобновили производство и окраску кузовов для Hyundai Solaris. Планировалось, что детали будут экспортировать в Казахстан, на завод в Алматы, для сборки машин.

30 января 2023 года Hyundai продлил простой всех сотрудников петербургского завода до конца февраля. При этом в опубликованном ТАСС тексте приказа компании говорится, что «20.02 и 21.02 будут рабочими днями для всех работников» Hyundai.

Эрдни Кагалтынов

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