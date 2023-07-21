На Крымском мосту увеличивается очередь из машин

На Крымском мосту со стороны Керчи стоят в очереди 700 автомобилей, сообщили «Ъ» в оперштабе Республики Крым.

По данным на 14.00 в очереди со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Ожидание проезда составляет примерно три часа.

Со стороны Тамани, отмечают в оперштабе, в пробке стоит 120 авто.

17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно. Сейчас на мосту, который обещают реконструировать осенью, организовано реверсивное движение по одной полосе. Власти Крыма и Севастополя призывают автомобилистов использовать маршрут через новые территории.

Александр Дремлюгин, Симферополь