Зеленский: Крымский мост — наша цель, он должен быть нейтрализован

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью украинской армии, которая «должна быть нейтрализована». Он также заявил, что целью Киева является возвращение Крыма под свой контроль.

«Это (Крымский мост.— "Ъ") наша цель и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована»,— сказал господин Зеленский на Аспеновском форуме по безопасности (цитата по «Украинской правде»).

Украинский президент также объяснил более медленные, чем прогнозировалось, темпы контрнаступление тем, что Киеву пришлось начать «чуть позже» и за это время российские войска успели заминировать территории и построить несколько линий обороны.

Первый подрыв Крымского моста произошел в октябре 2022 года с использованием взрывчатки на грузовике. Украина признала ответственность за атаку только в июле 2023 года. В этом же месяце отремонтированный Крымский мост был подорван повторно с использованием беспилотных надводных аппаратов. Россия обвинила в этом Украину. Киев не брал на себя ответственность за атаку.

Подробнее о подрыве — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Леонид Уварчев