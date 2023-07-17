Первый после атаки на Крымский мост паром с автомобилями отправился из Керчи в Тамань

Первый после атаки на Крымский мост паром «Лаврентий» с автомобилями отправился из Керчи в Тамань, сообщил руководитель компании «Крымские морские порты» Николай Зелькевич.

«В первый рейс паром "Лаврентий" пошел, на нем переправляются 29 транспортных средств и 90 пассажиров»,— рассказал он журналистам (цитата по ТАСС). По словам господина Зелькевича, перевозка бесплатная.

Ранее возобновление работы паромной переправы через Керченский пролив анонсировал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Крымский мост около 4:00 мск атаковали два морских беспилотника. Погибла пара из Белгородской области, их дочь в реанимации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Движение автомобилей по мосту приостановлено.

Подробнее об атаке на мост читайте в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Александр Кислов