Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый после атаки на Крымский мост паром с автомобилями отправился из Керчи в Тамань

Первый после атаки на Крымский мост паром «Лаврентий» с автомобилями отправился из Керчи в Тамань, сообщил руководитель компании «Крымские морские порты» Николай Зелькевич.

«В первый рейс паром "Лаврентий" пошел, на нем переправляются 29 транспортных средств и 90 пассажиров»,— рассказал он журналистам (цитата по ТАСС). По словам господина Зелькевича, перевозка бесплатная.

Ранее возобновление работы паромной переправы через Керченский пролив анонсировал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Крымский мост около 4:00 мск атаковали два морских беспилотника. Погибла пара из Белгородской области, их дочь в реанимации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Движение автомобилей по мосту приостановлено.

Подробнее об атаке на мост читайте в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...