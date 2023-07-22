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Коммерсантъ FM
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Движение по Крымскому мосту перекрывали второй раз за день

Пресс-служба Крымского моста второй раз за день сообщила, что движение перекрыто. Его возобновили в течение десяти минут, причины не указываются. Первый раз движение приостанавливали два с половиной часа назад.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня, 22 июля, сообщил, что украинские военные совершили «попытку налета с использованием БПЛА» на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова. После атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Власти эвакуируют население в радиусе пяти километров от места ЧП.

Лаура Кеффер

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