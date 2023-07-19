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Коммерсантъ FM
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Власти Севастополя сообщили о перебоях в поставках бензина

В Севастополе возникли небольшие задержки с поставкой бензина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на данный момент жалобы горожан поступают пока на одну из сетей АЗС, где отказывают в заправке бензином Аи-95 и Аи-92.

«На данный момент дефицита топлива в городе нет. Есть небольшие задержки с поставкой 92-го бензина»,— отметил Развожаев.

Напомним, 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, повредив дорожное полотно со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы. Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе. Также власти Крыма и Севастополя призывают автомобилистов использовать маршрут через новые территории.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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