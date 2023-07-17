Власти Крыма предложили пассажирам автобусов проехать мост на электричке

Автобусное сообщение из Крыма после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту частично восстановлено. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, часть пути необходимо проделать на электричке. О ЧП на Крымском мосту в ночь на 17 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Что именно произошло, не уточняется.

«Автобусное движение до станции "Южная" (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк (ближайший к мосту районный центр на Кубани.— ''Ъ''). Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения»,— написал господин Крючков в своем Telegram-канале.

Незадолго до сообщения Олега Крючкова «Крымавтотранс» сообщал ТАСС, что автобусные рейсы из Крыма в регионы России приостановлены. В компании допустили, что движение могут восстановить по одной части моста или «на паром будем загонять пассажирские автобусы».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о ЧП на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Деталей инцидента он не привел. По данным Минтранса, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы.

После ЧП железнодорожное движение было временно приостановлено, к 8–9 утра его возобновили. Власти попросили воздержаться от поездок через мост, водителям доступны маршруты по новым регионам. Остановлена работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации.

Лусине Баласян