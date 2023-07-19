Средняя цена на новый легковой автомобиль в России достигла 2,6 млн руб.

В 2023 году средняя цена нового легкового автомобиля в России выросла на 13,5% год к году, до 2,6 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры», представленную ее президентом Алексеем Подщеколдиным. Уточняется, что средняя цена подержанного легкового автомобиля поднялась на 9%, до 1,3 млн руб.

Дилеры в июле уже повысили цены на новые машины в салонах — это реакция на резкое падение рубля, который за последний месяц ослаб на 10%. Собеседники «Ъ FM» говорили о текущем подорожании автомобилей на 5% и о грядущем — на 15%. В АвтоВАЗе предупредили, что могут пересмотреть минимальную цену на новую Lada X-Cross 5.

Подробности — в материале «Ъ» «Цены на авто сбились с курса».

Лаура Кеффер