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Коммерсантъ FM
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На Крымском мосту растет автомобильная очередь

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоит более 500 автомобилей, сообщили в оперштабе Республики Крым. По данным на 13:00, отмечают специалисты, в очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание составляет около двух часов. В очереди со стороны Тамани стоит 180 автомобилей.

В понедельник, 17 июля, Крымский мост атаковали украинские надводные БПЛА, в результате было повреждено дорожное полотно. Сейчас на мосту, который обещают отремонтировать осенью, организовано реверсивное движение по одной полосе. Также власти Крыма и Севастополя призывают автомобилистов использовать маршрут через новые территории.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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