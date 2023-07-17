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НАК: Украина атаковала Крымский мост морскими беспилотниками, возбуждено дело о теракте

СКР: Крымский мост атаковали спецслужбы Украины

Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.

«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста»,— говорится в сообщении НАК.

ЧП на Крымском мосту. Главное

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По данным следствия, в ночь на 17 июля «в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины» повредилась одна из секций Крымского моста. Следствие устанавливает лиц «из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований», причастных к теракту.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, не уточнив детали произошедшего. Позднее стало известно, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации. По данным Минтранса, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы.

Инцидент прокомментировал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов: «Крымский мост — конструкция там излишняя». Украинские СМИ «РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили, что атака на Крымский мост — спецоперация Службы безопасности Украины и военно-морского флота страны.

Лусине Баласян

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