На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани время ожидания вечером составляло около трех часов

Время в очереди на досмотр для заезда легковых автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляло около трех часов по данным на 20:00, со стороны Крыма наблюдается небольшое скопление машин перед пунктами досмотра, сообщает Telegram-канал «Главный мост».

В течение второй половины дня сегодня, 18 июля, затор перед Крымским мостом увеличивается — по данным на 15 часов, время ожидания для автомобилистов составляло около двух часов. Паромную переправу до 5:00 19 июля закрыли.

Движение по одной полосе автомобильной части Крымского моста для легковых автомобилей было возобновлено около часа ночи 18 июля. Дорожники в короткие сроки смогли устранить часть повреждений, нанесенных террористической атакой в ночь на 17 июля. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Проезд через Крымский мост для грузовиков и автобусов пока закрыт, пассажиры автобусов переправляются через Керченский пролив на пароме, на крымской стороне их встречают другие автобусы. Движение пассажирских поездов по железнодорожной части моста было возобновлено утром 17 июля.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Анна Перова, Краснодар