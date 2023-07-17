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Коммерсантъ FM
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Минтранс: направляющиеся в Крым автомобилисты могут пересесть на поезд

Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крым, могут продолжить путь на поезде, сообщил Минтранс. Он посоветовал гражданам оставить автомобили на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская.

По заявке администрации Краснодарского края были введены дополнительные пригородные поезда:

  • № 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30)—Тамань (13:58)—Керчь (14:38);
  • № 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53)—Тамань (15:33)—Анапа (17:00).

Крымский мост был атакован сегодня, 17 июля, надводными беспилотниками, Москва возложила вину на Киев. На мосту повреждено дорожное полотно, но его железнодорожная часть работает. СКР возбудил дело о теракте. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь госпитализирована.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Лаура Кеффер

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