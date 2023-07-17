Путин дал поручения организовать движение в Крым после атаки на мост

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем на Крымском мосту. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин дал поручение организовать движение транспорта в крымском направлении после атаки на Крымский мост.

«Президент России дал поручение об организации работы по движению транспорта на Крымском направлении, обеспечении помощи и содействия людям находящихся в пути. Путин также поручил организовать работу по проведению ремонтного восстановительных работ»,— сообщил представитель Кремля в ходе конференц-колла.

Также Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже принял доклады руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова и вице-премьера Марата Хуснуллина о ЧП на Крымском мосту. Вечером, по словам господина Пескова, Владимир Путин по видеоконференцсвязи проведет с господином Хуснуллиным совещание по поводу ликвидаций последствий произошедшего.

Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле убеждены в виновности Киева в атаке на Крымский мост. «Сегодня киевский режим погубил молодую семью, родителей девочки, а сама девочка получила ранения. Эту информацию необходимо распространить, чтобы все слышали»,— пояснил он.

Крымский мост около 4:00 мск атаковали два морских беспилотника. Погибла пара из Белгородской области, их дочь в реанимации. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Движение автомобилей по мосту приостановлено.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Александр Кислов