Глава парламента Крыма: по одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение

По одной из двух веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, это решение прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Сегодня, 17 июля, мост был атакован надводными беспилотниками, было повреждено дорожное полотно.

Господин Константинов уточнил, что план действий скоординируют после предварительного обследования повреждений. «По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение, если будет возможность возобновить движение, то для нас это будет хорошей новостью, чтобы хотя бы в реверсном движении»,— сказал в эфире радио «Спутник в Крыму» (цитата по «РИА Новости»).

В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь находится в реанимации. СКР возбудил дело о теракте. Ликвидацией последствий ЧП занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Российские власти возложили вину на Украину.

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Лаура Кеффер