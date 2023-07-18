Пробка к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась на четыре километра

Протяженность пробки перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 4 км, сообщил оперштаб региона. По его данным, на двух перехватывающих парковках в районе поселка Ильич и станицы Старотитаровской находятся 75 легковых машин и 31 грузовик.

В Темрюкском районе работают 50 постов досмотра, на которых дежурят экипажи ДПС. Вдоль трассы организованы три пункта раздачи воды. По Керченской переправе перевезено 230 легковых авто, 249 грузовых и 1379 пассажиров.

В Telegram-канале Крымского моста говорится, что по состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани было 780 транспортных средств, со стороны Керчи — 773. Время ожидания с обеих сторон превышает два часа.

Вчера, 17 июля, Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в произошедшем Украину. Ночью 18 июля автомобильное движение по мосту восстановили по одной полосе. Утром начали образовываться пробки.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лаура Кеффер