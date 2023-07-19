УАЗ «Патриот» оснастят автоматической коробкой передач

УАЗ анонсировал возвращение автоматической коробки передач на внедорожник «Патриот», сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу российского автопроизводителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УАЗ «Патриот»

Фото: УАЗ УАЗ «Патриот»

Фото: УАЗ

По информации издания, «автомат» на внедорожнике появится в 2025 году. О том, в связке с каким двигателем будет работать автоматическая коробка передач, не заявлено. В настоящее время автомобили УАЗ оснащаются 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и 150 л.с., но в 2024 году в линейке моторов появится 130-сильный 2-литровый дизель.

Напомним, ранее автомобили УАЗ уже оснащались автоматической коробкой передач — 6-ступенчатым «автоматом» Punch — но из-за санкций поставки агрегата были прекращены.

Максим Вершинин

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