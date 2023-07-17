В Краснодаре после ЧП на Крымском мосту усилены меры безопасности

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале объявил об усилении мер общественной безопасности после происшествия на Крымском мосту и призвал горожан доверять только официальным источникам информации.

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Мэр краевого центра выразил соболезнования близким погибших во время происшествия на Крымском мосту и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке. «Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста»,— подчеркнул Евгений Наумов.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, сегодня ночью Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата. Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте по (ст. 205 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар