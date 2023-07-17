Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре после ЧП на Крымском мосту усилены меры безопасности

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале объявил об усилении мер общественной безопасности после происшествия на Крымском мосту и призвал горожан доверять только официальным источникам информации.

Мэр краевого центра выразил соболезнования близким погибших во время происшествия на Крымском мосту и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке. «Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста»,— подчеркнул Евгений Наумов.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, сегодня ночью Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата. Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте по (ст. 205 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...