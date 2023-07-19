Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за пожара на полигоне

Из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида», сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. Причины возгорания и какие-либо подробности он не привел.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы»,— добавил господин Аксенов.

Его советник Олег Крючков уточнил, что перекрыта часть автодороги с 118-го по 130-й километр. «Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога»,— написал он.

Telegram-канал Shot передает, что пожар произошел на складе с боеприпасами. Информации о пострадавших нет.

Вчера, 18 июля, Минобороны заявило об отражении атаки 28 беспилотников на восток Крыма. По данным ведомства, были сбиты 17 беспилотников, подавлены — 11. На востоке полуострова находится Крымский мост, который 17 июля был частично атакован надводными беспилотными аппаратами. Россия обвинила в произошедшем Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лаура Кеффер