Власти сообщили об отсутствии пробок у Крымского моста после восстановления движения

Затруднений в проезде к досмотровым пунктам Крымского моста к утра 18 июля нет. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет»,— говорится в сообщении.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Российские следователи обвинили в произошедшем Украину. Ночью 18 июля автомобильное движение по мосту восстановили по одной полосе.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Лаура Кеффер